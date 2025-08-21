Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede vurdu - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanede vurdu

21.08.2025 22:43
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akşam saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi'ne gelen Enes S.,nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile konuşmak istedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ HASTANEDE VURDU

Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.'yi tabanca ile vurdu. Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan 29 yaşındaki kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA/ İHA

Kaynak: İHA

