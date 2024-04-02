Gaziantep'te eşiyle boşanma aşamasında olan polis memuru konuşmak için gittiği eniştesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan polis, eniştesine kurşun yağdırdı.
Dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde Çamlıca konutlarında yaşanan olayda iddiaya göre eşiyle uzun süredir aile içi anlaşmazlık yaşayan ve boşanma aşamasında olan Yusuf Kenan Saygılı eniştesi Doğan saygılı ile konuşmaya gitti. Konuşma yerini tartışmaya bırakınca Polis Memuru Yusuf Kenan Saygılı silahını çıkararak Doğan Saygılı'ya 6 el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Doğan Saygılı hayatını kaybetti. Saygılı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Boşanma aşamasındaki polis dehşet saçtı: 1 ölü - Son Dakika
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya'da bir okul bahçesinde bulunan hayratın çökmesi sonucu 7 yaşındaki Eymen, 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı ve vücudunda dikiş atılması gereken kesiler oluştu. Anne, çocuğunun durumunu anlatarak büyük bir endişe yaşadığını belirtti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve 184 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar ise Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 48,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Esenyurt'ta meydana gelen kazada bir kamyonet şoförü, ters şeride girerek bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu ve 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücüyü kurtardı ve yaralıyı hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kaynak suyu dolum fabrikasında çalışan bir işçi, kolunu makineye kaptırarak yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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