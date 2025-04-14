Boşanma iddiaları sonrası Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı\'dan fotoğraflı yanıt

2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, 2021 yılında dünyaevine girdi. 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ikiliden, Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından yapılan Adli Tıp raporu, çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu %99.9 doğruladı.

HACI SABANCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlu Uzay'ın, ailede kriz yarattığı, Arzu Sabancı'nın da gelini Nazlı Sabancı'yı ikna çalışması başlattığı iddia edilmişti. Hacı Sabancı, yüzde 99.9 yeterli değil diyerek karara itiraz ederken, Nazlı Sabancı hakkında da yeni bir iddia ortaya atıldı.

"NAZLI BU ARALAR ÇOK ASABİ"

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Nazlı Sabancı'nın geçtiğimiz cuma günü yalısının bulunduğu semtteki kuaförüne gidip, personele olup olmadık yere bağırdığını ve boşanmak istediğini ifade etti. Cankurt'un açıklamasına göre, Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı, "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama para konusunda anlaşamadılar. Bu yüzden biraz sinirli, idare edeceğiz" dedi. Çıkan bu iddia boşanma söylentilerini alevlendirdi.

"HER ŞEY YOLUNDA" POZU

Bunun üzerine, medyada yayılan boşanma söylentilerine karşın Sabancı çifti konuyla ilgili kesin açıklama yaptı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan ünlü iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile çekilen aile fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşarak, boşanma iddialarına son noktayı koydu.