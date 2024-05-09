Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç, kamyonun kasasına girdi - Son Dakika
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Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç, kamyonun kasasına girdi

Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, inşaat çukuruna düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.05.2024 00:29
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Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç, kamyonun kasasına girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Köprülü kavşakta inşaat çukuruna devrilen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Balıkayağı Bulvarı'nda yaşandı. Yusuf Ç. idaresindeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Böyle kaza görülmedi: İnşaat çukuruna devrilen araç, kamyonun kasasına girdi - Son Dakika

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