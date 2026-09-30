Bozcaada açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi 55 personelle kurtarıldı - Son Dakika
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Bozcaada açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi 55 personelle kurtarıldı

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Bozcaada açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi 55 personelle kurtarıldı
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Çanakkale Bozcaada açıklarında fırtına ve akıntıyla sürüklenen Koçoğulları 3 isimli balıkçı teknesi, Çalı Balıkçılığa ait teknenin yardımıyla kurtarıldı. İki teknede bulunan 55 personel ve yardım botlarıyla saatler süren çalışmayla tekne Geyikli Yeni İskele'sine götürüldü.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında fırtına ve akıntıya kapılan balıkçı teknesinin yardımına Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi yetişti.

Çanakkale'de Çalı Balıkçılığa ait balıkçı teknesi avlanmak için Bozcaada açıklarına vardı. Fırtına ve akıntıyla ağlarını toparlayamayan ve sürüklenen Koçoğulları 3 isimli tekne avlanmak için ağlarını denize salan Çalı Balıkçılık teknesinden dün saat 01.00 sıralarında yardım istedi. Çalı Balıkçılık teknesi yardım isteği üzerine Koçoğulları 3 isimli teknenin yanına giderek Bozcada sahiline doğru sürüklenen tekneye yardıma başladı. 2 teknede bulunan toplam 55 personel ve 2 yardım botu ile saatler süren bir çalışmanın ardından tekne kurtarıldı. Kurtarılan tekne Geyikli Yeni İskele'sine götürüldü.

Biran an bile düşünmeden balıkçı teknesinin yardımına koşan Çalı Balıkçılık teknesinin kaptanı Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, o anları şöyle anlattı: "Bozcaada açıklarında avlanmak için çıkmıştık. O sırada hava durumu fırtınalıydı ve denizde akıntı vardı. Bir balıkçı gemisi ağlarını denizden toplayamadığı için bizden yardım istedi. İvedilikle yanlarına gittik. Bozcada sahiline doğru sürüklenen tekneye yardıma başladık. 2 gemide bulunan toplam 55 personel ve 4 yardım botu ile saatler süren bir çalışmanın ardından tekneyi kurtarıp Geyikli Yeni İskele'sine getirdik."

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıÇanakkale3. SayfaBozcaadaGeyikliFırtınaFırtınaGüncelSon Dakika

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