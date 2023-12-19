Bozcaada\'da düşerek ölen kadının sevgilisi tutuklandı

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

Bozcaada'da gün batımını izlemek için gittiği Polent Burnu'ndan düşerek ölen kadının sevgilisi tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 6 ay önce Bozcaada ilçesine tatil için gelen Yeşim Demir (39), erkek arkadaşı N.G. ile gün batımını seyretmek için gittiği Polente Burnu'nda düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Yeşim Demir'in sevgilisi N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 7 Temmuz tarihinde Bozcada ilçesi Polente Burnunda meydana geldi. Tatil için adaya gelen Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N. G. 6 Temmuz'da 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol alıp, vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşim Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yeşim Demir hayatını kaybetti. Yeşim Demir'in erkek arkadaşı N.G. ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesinin ardından N.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller ışığında Yeşim Demir'in erkek arkadaşı N.G. Sakarya'da jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen N. G. sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.