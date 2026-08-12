Bozcaada'da Zıpkınla Avlanan Uğur Savaş Kayıp - Son Dakika
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Bozcaada'da Zıpkınla Avlanan Uğur Savaş Kayıp

Bozcaada\'da Zıpkınla Avlanan Uğur Savaş Kayıp
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Çanakkale'nin Bozcaada'sında zıpkınla av için denize dalan Uğur Savaş'tan haber alınamıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla avlanmak için dalan Uğur Savaş'tan haber alınamayınca arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş (46), saat 05.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Savaş, zıpkınla avlanmak için Sulubahçe açıklarını tercih etti. Savaş, suya daldıktan sonra bir daha çıkmadı. Sudan çıkamayınca yanındaki arkadaşı durumu saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve Dalış Timi sevk edildi. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla denize giren Uğur Savaş isimli vatandaşımızın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Timi sevk edilerek ivedilikle arama çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalara havadan destek sağlamak üzere İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal ederek arama faaliyetlerine katılmıştır. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

Uğur Savaş, Çanakkale, Bozcaada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozcaada'da Zıpkınla Avlanan Uğur Savaş Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada'da Zıpkınla Avlanan Uğur Savaş Kayıp - Son Dakika
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