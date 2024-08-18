Bozdoğan'da çıkan orman yangınında köyler küle döndü - Son Dakika
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Bozdoğan'da çıkan orman yangınında köyler küle döndü

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen Örmepınar sakinleri, köyde yeşil alan kalmadığını ve her yerin küle döndüğünü belirtti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmaması için büyük çaba sarf edildi.

18.08.2024 09:54  Güncelleme: 09:58
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Bozdoğan alevlere teslim: "Canımızı, malımızı zor kurtardık"

Örmepınar sakinleri:

"Köyde yeşil alan kalmadı, her yer küle döndü"

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen ve yeşil alanları küle dönen Örmepınar sakinlerinden Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" dedi.

Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırsal alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalarına başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da havadan sortileri ile destek verdi. Havanın kararması ile birlikte hava araçları yerini gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopterine bıraktı. Gece boyunca da havadan ve karadan süren müdahaleler kuvvetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına yetmezken, yeni günün ilk ışıkları ile alevlerle yoğun bir mücadele başladı.

Yangının zarar verdiği köylerden biri olan Örmepınar'da köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstık çamları ve kestane ağaçları tamamen yanarken, köy halkı yeşil alanlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Köylüler, yangının ardından hayatlarını yeniden kurmak için büyük bir çaba sarf etmek zorunda kalacaklarını ifade ediyor.

"Her yer yandı, canımızı zor kurtardık"

Yangından zarar gören ve alevlerin tehdit etmesi nedeniyle dün boşaltılan Örmepınar Mahallesi sakinlerinden 65 yaşındaki Lütfü Yazar, " Ben 65 yaşındayım, burada doğup büyüdüm. Hiç böyle bir olay yaşamadım. Yangın 24 saattir devam ediyor. Yukarı taraflardaki arazilerimizdeki fıstık çamlarımız ve kestanelerimiz olduğu gibi yanarak kül olmuş. Bizim köy hudutları içerisinde ormanlık yeşil alan kalmadı desek olur. Hepsi yandı. Kendi canımızı malımızı zor kurtardık. Ekipler de canla başla mücadele etti ama rüzgar olduğu için yangın sağa sola sıçradı. Herkes elinden gelen desteği ve gayreti gösterdi. Biz de ekiplere devamlı tankerlerle su çektik, vatandaş olarak onlara yardım için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ama yeşil alanları koruyamadık" ifadelerini kullandı.

Bozdoğan\'da çıkan orman yangınında köyler küle döndü
Kaynak: İHA

Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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