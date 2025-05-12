Bozkurt Sembollerini Söküp Paylaşan Kişi Yakalandı

İzmir'de özellikle otomobillerin arkasında yer alan ve Türk mitolojisinde yer alan 'Bozkurt' sembollerinin bulunduğu çıkartmaları söken ve sosyal medya hesaplarında provokasyon amacıyla paylaştığı öne sürülen bir kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, İzmir'de özellikle otomobillerin arkasında yer alan ve Türk mitolojisinde önemli bir figür olan 'Bozkurt' sembollerinin yer aldığı çıkartmaları söken, bu anları kaydedip provokasyon amacıyla sosyal medya hesabında paylaşan kişi tepki çekti. Bir çok sosyal medya mecrasında yayınlanan videonun ardından çalışma yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin S.T. (25) olduğunu belirledi. Kimliği ve adresi belirlenen S.T., Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR