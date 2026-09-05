Bozova'da serinlemek için girdiği barajda 20 yaşındaki genç boğuldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Ali Kına (20), serinlemek için girdiği Atatürk Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Gençin cansız bedeni, ekiplerin arama çalışması sonucu sudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği Bozova ilçesinde Atatürk Barajına giren genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'dan Bozova ilçesine eğlenmeye giden Ali Kına (20) Atatürk Baraj Gölüne girerek serinlemek istedi. Bir süre yüzen genç, suya gömüldü. Arkadaşlarını haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma polisleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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