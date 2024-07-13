Bozüyük'te Araç Hırsızı Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir aracın lastiklerini keserek araç içerisinden teyp ve çanta çalan şüpheli yakalandı.

Bozüyük Yenidoğan Mahallesinde bir şahsın araç lastiklerinin kesilmesi ve araç içerisinden teyp ve çanta çalınması ihbarı üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında; olay yerine motosiklet ile gelen bir şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirerek tekke mahallesi istikametine gittiği tespit edildi. Şüpheli tekke mahallesinde yakalanarak hakkında; 'Otodan Hırsızlık' ve 'Mala Zarar Verme' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Çalınan malzemeler şüpheli şahıstan temin edilerek vatandaşa teslim edildi. - BİLECİK