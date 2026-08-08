Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 51 kişiye dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe çevre yolu üzerinde faaliyet gösteren 7 iş yerini ziyaret ederek 51 vatandaşla bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES)'nin kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Polis ekipleri, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.