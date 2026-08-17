Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı
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Polis, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirerek dikkatli olmalarını istedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ekipler, özellikle şüpheli telefon aramaları ve mesajlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bilgilendirme faaliyetinde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı, acil ihbar hattı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı. Polis ekipleri, dolandırıcıların farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve güvenlik güçlerinden destek alınması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, dolandırıcıların en güçlü silahı dikkatsizliktir. Şüpheli kişi, mesaj veya aramalara karşı temkinli olun uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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