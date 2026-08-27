Bozüyük\'te Güvenlik Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 76 vatandaşa güvenlik ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 76 vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlara 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları anlattı.

Polis ekipleri, güvenliğin sağlanmasında vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti.