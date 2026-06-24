Bozüyük\'te KGYS ile Trafik Denetimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde KGYS kameraları üzerinden sürücüler kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı. Yetkililer, emniyet kemeri kullanımının olası kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, direksiyon başında cep telefonu kullanımının ise trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK