Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oynanan kritik maçta geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bozüyük Stadyumu'nda Bilecik 1969 Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği takımları arasında oynanan 1. Amatör Play-Off müsabakası nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek amacıyla 1 jandarma astsubay ile 9 jandarma uzman çavuş stadyumda görevlendirildi.
Karşılaşma boyunca güvenlik güçleri koordineli şekilde görev yaparken, müsabaka herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bozüyük'te Maçta Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?