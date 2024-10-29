Bozüyük\'te Metruk Binada Yangın

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Mahalle Numanağa Sokak'ta bulunan metruk ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK