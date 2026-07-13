Bozüyük'te Motosiklet Kazası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 11 ABY 322 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Bozüyük Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK