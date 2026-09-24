Bozüyük'te pazarda 78 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te pazarda 78 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para bilgilendirmesi yapıldı

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Bozüyük\'te pazarda 78 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para bilgilendirmesi yapıldı
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda 78 vatandaşı 112, sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi. Ekipler broşür dağıttı, şüpheli durumlarda 112'ye ihbar ve kişisel güvenlik tedbirleri alınması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmada 78 vatandaşa 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtılırken, özellikle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbarda bulunmasının ve kişisel güvenlik konusunda gerekli tedbirleri almasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te pazarda 78 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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