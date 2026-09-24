Bozüyük\'te pazarda 78 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmada 78 vatandaşa 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtılırken, özellikle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbarda bulunmasının ve kişisel güvenlik konusunda gerekli tedbirleri almasının önemine dikkat çekti.