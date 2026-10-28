Bozüyük\'te polis bankalarda 62 vatandaşa dolandırıcılık yöntemlerini anlattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bankalarda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında banka personeli ve 62 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları anlatıldı. Vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren ekipler, konuyla ilgili broşürler de dağıttı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli değiştiğine dikkat çekerek vatandaşların şüpheli durumlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.