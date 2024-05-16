Bozüyük\'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahsın üzerinde; 1,42 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK
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