Bozüyük\'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içinde bulunan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli araç içerisinde yapılan aramada; 1,47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucuyu kullanmaya yarayan bong aparatı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 10 adet av fişeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise; 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve şüpheli şahıslardan biri hakkında, '6136 SKM' suçlarından yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK