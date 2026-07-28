Bozüyüklü Kafe Sahiplerine Sahte Para Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kafe işletmecileri ve çalışanlarına sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren kafeler ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde işletme sahipleri ve çalışanlara sahte paranın ayırt edilmesi, sahte para ile karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ekipler tarafından ziyaretlerde ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ile genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların ve işletme çalışanlarının dikkatli olmalarını isterken, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı.