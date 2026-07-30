Brezilya'da Fırtına: 5 Ölü - Son Dakika
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Brezilya'da Fırtına: 5 Ölü

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Rio ve Sao Paulo'yu vuran fırtına, 5 kişinin ölümüne neden oldu ve büyük hasar yarattı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneydoğusunu şiddetli fırtına vurdu. Saatte 100 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi, binaların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı. Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına, ulaşımı da aksattı. Yollar kapandı, metro seferleri, liman operasyonları ve uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Rio de Janeiro'da bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Sao Paulo eyaletinde ise 2 kişi ağaç devrilmesi, 1 kişi teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Yetkililer, şiddetli hava uyarısı yayınlayarak halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri ve diğer yapılardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Rio, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da Fırtına: 5 Ölü - Son Dakika

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