Brezilya’nın güneyini hortum vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde çıkan hortumun etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve 2 bin 300'den fazla kişi evsiz kaldı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini hortum vurdu. Bazı bölgelerde hızı saatte 130 kilometreyi aşan şiddetli fırtına, hayatı felç etti. 114 belediyede evler, kamu binaları, okullar ve elektrik şebekelerinde hasar meydana geldi. Eyalet Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, Montenegro belediyesinde 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimleri için sarı, turuncu ve kırmızı alarm verdi. Santa Catarina, Parana, Sao Paulo ve Rio de Janeiro dahil olmak üzere diğer eyaletlerde de şiddetli rüzgarlar bekleniyor.