Brezilya'da Noel Keki Trajedisi: Arsenikli Kek İki Aile Üyesinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Brezilya'da Noel Keki Trajedisi: Arsenikli Kek İki Aile Üyesinin Ölümüne Neden Oldu

61 yaşındaki Terezinha, Noel keki yaparken arsenik koydu; iki kız kardeşi ve yeğeni hayatını kaybetti.

29.12.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da Noel kutlaması için yaptığı kekin içerisine arsenik koyan 61 yaşındaki kadın, iki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu.

Brezilya'nın güneyinde Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Torres kentinde yaşayan 61 yaşındaki Terezinha Silva dos Anjos, Noel için yaptığı kekin içerisine arsenik koydu. Noel kutlaması için toplanan misafirlerine içine yüksek miktarda arsenik koyan Anjos, iki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu. Keki yiyen 43 yaşındaki Tatiana Denize Silva dos Anjos, 58 yaşındaki Maida Berenice Flores da Silva ve 65 yaşındaki Neuza Denize Silva dos Anjos hayatını kaybederken keki yapan Anjos ile 10 yaşındaki yeğeni ile bir aile üyesi daha hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarında, üçünün de bedenlerinde mide bulantısı, kusma ve ishale neden olan ve oldukça güçlü bir zehir olarak bilinen arsenik tespit edildiği kaydedildi.

Eşinin mezarı da açılacak

Keke arsenik koyan kadının eşinin de Eylül ayında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade eden polis, yaşanan bu olayın ardından Anjos'un eşinin ölümünü de şüpheli bulunduğunu kaydetti. Polis, Anjos'un eşinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılması için mezarın açılmasını talep etti.

Ayrıca, Anjos'un evinde yapılan aramada ise aralarında beyaz bir sıvı içeren ilaç şişesi de dahil son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünlerin bulunduğunu açıklayan polis, "İçinde kapsül olması gereken bir ilaç şişesi bulundu ve şişede kapsül yoktu. İçinde beyaz bir sıvı vardı ve bu sıvı da incelenecek" dedi. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Dos Anjos, Brezilya, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Noel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Noel Keki Trajedisi: Arsenikli Kek İki Aile Üyesinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da Noel Keki Trajedisi: Arsenikli Kek İki Aile Üyesinin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.