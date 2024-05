Brezilya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

3.Sayfa

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı yükseldi. Yetkililer, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Rio Grande do Sul, eyaletinde felaket durumu ilan edildi.

Sivil savunma ekipleri, kaybolan 21 kişiden hala haber alınmadığını belirterek, eyaletteki 134 şehirde 5 bin 257 kişinin yerinden olduğu ifade edildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek. - BRASILIA