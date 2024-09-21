Sokak ortasında adamı diri diri yaktılar! Vahşetin arkasında iğrenç bir neden var

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Brezilya'da yaşanan korkunç olay, büyük yankı uyandırdı. Jutai kentinde toplanan öfkeli kalabalık, 19 aylık bir bebeği istismar etmekle suçlanan şüpheliyi linç etti. Karakol önünde toplanan kalabalık, şüpheliyi ateşe verdi. Sorgulama sırasında işlenen bu korkunç suça öfkelenen halk, karakol binasını kuşatarak işgal etti. Sivil Polis, Askeri Polis ve Belediye Sivil Muhafızlarının (GCM) tüm çabalarına rağmen fail, vatandaşlar tarafından karakoldan kaçırıldı.

KALABALIK, LİNÇİ ALKIŞLADI

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre Brezilya'da halk, bebek istismarcısı olduğu iddia edilen bir kişiyi, diri diri yaktı. Görgü tanıklarına göre, çok sayıda kişi, 56. Entegre Polis Bölgesi'ni (DİP) işgal ederek faili dışarı çıkardı. Lince uğrayan adam kalabalık tarafından dövüldü ve vücuduna benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay anına ilişkin kamera kayıtları da kan dondurdu. Fail diri diri yanarken kaydedilen görüntülerde kalabalığın linçi alkışladığı anlar da yer aldı.