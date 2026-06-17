Bolsonaro'nun oğluna darbe planı davasında 4 yıl hapis

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, babasının darbe planı davasına ABD'nin müdahalesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'yu geçtiğimiz yıl babasının darbe planı davasına ABD'nin müdahalesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme, Eduardo Bolsonaro'yu 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eduardo Bolsonaro, suçlamaların "mesnetsiz ve mantıksız" olduğunu ifade ederek, yargıçların kendisinin seçimlere katılmasını engellemek istediğini dile getirdi. Bolsonaro, söz konusu davada usulsüzlük yapıldığını, kendisine hiçbir zaman resmi tebligat yapılmadığını ve davadan ancak medya aracılığıyla haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.

41 yaşındaki Bolsonaro, geçen yıl ABD'li yetkililerle Brezilya'ya yaptırım ve gümrük vergisi uygulanması amacıyla yardım lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Eski bir kongre üyesi olan Bolsonaro, Ocak 2019'dan Aralık 2022'ye kadar ülkeyi yöneten babasının askeri darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmasından önce 2025 yılında ABD'ye taşınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, bu hamleyi sadece yanlış yönlendirilmiş değil, aynı zamanda mantıksız olarak nitelendirmişti. ABD, daha sonra yaptırımları geri çekmişti. - BRASILIA