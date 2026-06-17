Bolsonaro'nun oğluna darbe planı davasında 4 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolsonaro'nun oğluna darbe planı davasında 4 yıl hapis

17.06.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, babasının darbe planı davasına ABD müdahalesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, babasının darbe planı davasına ABD'nin müdahalesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'yu geçtiğimiz yıl babasının darbe planı davasına ABD'nin müdahalesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme, Eduardo Bolsonaro'yu 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eduardo Bolsonaro, suçlamaların "mesnetsiz ve mantıksız" olduğunu ifade ederek, yargıçların kendisinin seçimlere katılmasını engellemek istediğini dile getirdi. Bolsonaro, söz konusu davada usulsüzlük yapıldığını, kendisine hiçbir zaman resmi tebligat yapılmadığını ve davadan ancak medya aracılığıyla haberdar olduğunu da sözlerine ekledi.

41 yaşındaki Bolsonaro, geçen yıl ABD'li yetkililerle Brezilya'ya yaptırım ve gümrük vergisi uygulanması amacıyla yardım lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Eski bir kongre üyesi olan Bolsonaro, Ocak 2019'dan Aralık 2022'ye kadar ülkeyi yöneten babasının askeri darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılmasından önce 2025 yılında ABD'ye taşınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulamıştı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, bu hamleyi sadece yanlış yönlendirilmiş değil, aynı zamanda mantıksız olarak nitelendirmişti. ABD, daha sonra yaptırımları geri çekmişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, 3. Sayfa, Brezilya, Brasilia, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolsonaro'nun oğluna darbe planı davasında 4 yıl hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:13:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolsonaro'nun oğluna darbe planı davasında 4 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.