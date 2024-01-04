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Brezilyalı YouTuber, misafir olduğu komşusunun bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Brezilyalı YouTuber, misafir olduğu komşusunun bahçesinde ölü bulundu

Brezilyalı YouTuber Henrique Medeiros'un cesedi, arkadaşının komşusunun bahçesinde bulundu. 26 yaşındaki Medeiros, Noel yemeğinden dönmemiş ve ailesi tarafından aranmıştı. Cesedi, bir arkadaşının komşularının bahçesindeki toprak yığınını fark etmesi ile bulundu. Ev sahibi çift, Medeiros'un uyuşturucu kullanıp cinsel ilişkiye girdikten sonra öldüğünü iddia etti ve cesedi ne yapacaklarını bilmedikleri için gömdüler.

Brezilyalı YouTuber, misafir olduğu komşusunun bahçesinde ölü bulundu
04.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:54
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Brezilyalı'nın en ünlü YouTuberlerinden biri olan Henrique Medeiros'un cesedi, misafir olarak gittiği komşusunun bahçesinde bulundu.

26 yaşındaki Medeiros, arkadaşlarıyla geçirdiği Noel yemeğinden dönmeyince ailesi polise haber verdi.Arkadaşları, Medeiros'un evlerinden saat 2:00'de ayrıldığını belirtti. Ailesi, Medeiros'u hastanelerde ve ormanlarda aradı fakat bulamadı.

Youtuber'in cesedi bir arkadaşının komşularının bahçesindeki toprak yığınını fark etmesi ile bulundu.

Medeiros'un kız kardeşi Cristiane Aparecida Medeiros, komşularının bahçesine girdiklerinde Medeiros'un tişörtünü bahçede buldu.

Bunun üzerine polis ekipleri, toprak yığınını kazınca Medeiros'un cesedini buldu.

Ev sahibi oılan çift, 28 yaşındaki Renan José ve hamile olan 24 yaşındaki Caroline Mello, Youtuber'inuyuşturucu kullandıktan sonra Mello'nun kız kardeşiyle cinsel ilişkiye girerken öldüğünü iddia etti. Polis Şefi Luís Roberto Faria Hellmeister, "Çiftin anlattığına göre: Cesedi ne yapacaklarını bilmedikleri için gömdüler" dedi.

Çift, Itapecerica da Serra'daki makamlara teslim oldu. Otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlenecek ancak polis, cesette bıçak yarası, boğma veya ateşli silah izine rastlamadıklarını belirtti.

Hellmeister, "Eğer rapor, ölümün kazayla olduğunu gösteriyorsa, çift cesedi gizlemekle suçlanacak. Eğer cinayet olduğu kanıtlanırsa, erkek ve kadın cinayetle suçlanacak" dedi.

Medeiros'un kız kardeşi, aşırı doz hikayesine inanmıyor ve "Eğer kardeşim gerçekten iddia ettikleri gibi hasta olduysa, neden yardım için bir ambulans çağırmadılar?" diye sordu. Carlos Henrique Medeiros, çevrimiçi şaka videoları ve skeçleriyle tanınıyordu ve YouTube'da 1.77 milyon abonesi ile 86,800 Instagram takipçisine sahipti.

Brezilyalı YouTuber misafir olduğu komşusunun aile üyeleriyle cinsel ilişkiye girerken öldü
Brezilyalı YouTuber misafir olduğu komşusunun aile üyeleriyle cinsel ilişkiye girerken öldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Brezilya, Noel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilyalı YouTuber, misafir olduğu komşusunun bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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