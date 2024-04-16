Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Adalet Sarayı bomba ihbarı sonucu tahliye edildi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Adalet Sarayı, bomba ihbar sonucu tahliye edildi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası kuruluşların merkezi ve aynı zamanda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yerel saatle 14.50'de yapıla bomba ihbarı nedeniyle tarihi Adalet Sarayı boşaltıldı. Yerel saatle 15.00'te polisin kalabalık bir ekiple geldiği Adalet Sarayı'nın ana binasında patlayıcı konusunda eğitimli köpeklerle bomba araması yapıldı.

Aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmamasının ardından Adalet Sarayı'nda görevli personel ve vatandaşlar yeniden binaya girişine izin verildi.

Bomba ihbarını kimin yaptığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor. - BRÜKSEL