Brüksel'deki yangında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Brüksel'deki yangında can kaybı 6'ya yükseldi

15.07.2026 14:23
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de inşaat halindeki 15 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yangında 2 işçi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de inşaat halindeki 15 katlı binada dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Belçika'da dün meydana gelen yangında can kaybı arttı. Başkent Brüksel'de inşaat halindeki 15 katlı Oxy binasının ikinci katında başlayan ve asansör boşluğuna ulaşarak hızla yayılan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin binadaki altı asansörden birinde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, binanın henüz kullanıma açılmadığını ve yangın sırasında alanda yalnızca inşaat işçilerinin bulunduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Olay yerindeki yaklaşık 200 işçi tahliye edildi.

İki inşaat işçisi yaralandı

Brüksel itfaiyesi sözcüsü Walter Derieuw yaptığı açıklamada, yerel saatle 07.50'de yangın ihbarı aldıklarını söyledi. Ofisler, daireler ve bir otelden oluşması planlanan karma kullanımlı binada çıkan yangının, asansör boşluğu üzerinden alt katlara yayılmış göründüğünü belirten Derieuw, alevlerin yaklaşık bir saatte söndürüldüğünü ifade etti. İtfaiye sözcüsü, iki inşaat işçisinin yanık nedeniyle yaralandığını ve Brüksel ile Leuven'deki hastanelere kaldırıldığını, bir itfaiyecinin de sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra taburcu edildiğini ekledi.

"İtfaiyeciler, kurtarma ekipleri ve polis olay yerine hemen geldi"

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, hayatını kaybedenleri bulmak için termal kameralar ve arama köpeklerinin kullanıldığını söyleyerek, "İtfaiyeciler, kurtarma ekipleri ve polis olay yerine hemen geldi. Herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Bu muhtemelen daha büyük bir felaketin önlenmesine yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Brüksel Çalışma Denetçisi Brecht Speybrouck, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Belçika Kralı Philippe, yangının ardından Başbakan Bart de Wever ile olay yerini ziyaret etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Brüksel'deki yangında can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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