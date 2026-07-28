Brüksel'de Irkçı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Brüksel'de Irkçı Saldırı Sonucu Ölüm

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Driss Atounane, kadın koruma çabası sonucu ırkçı saldırgan tarafından hayatını kaybetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kadını ırkçı ve İslamofobik hakaretlerden korumak için araya giren Fas kökenli esnaf Driss Atounane, saldırganın kafasına vurması sonucu hayatını kaybetti.

Belçika'da ırkçı ve İslamofobik saldırı ölümle sonuçlandı. Başkent Brüksel'in Evere semtinde bir kadını ırkçı ve İslamofobik hakaretlerden korumak için araya giren Fas kökenli esnaf Driss Atounane, saldırganın birçok kez kafasına vurması sonucu hastaneye kaldırıldı. CHU Brugmann Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atounane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atounane yere yığıldıktan sonra bile saldırgan darbelerine devam etti

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; 54 yaşındaki Atounane, iş yerine gitmek için bindiği tramvayda, bir kadına yönelik ırkçı ve İslam karşıtı hakaretlere şahit oldu. Yaşanan duruma sessiz kalmayan Atounane, saldırganı uyararak araya girmek istedi.

Bu müdahalenin ardından Atounane, ırkçı şahsın fiziksel saldırısına uğradı. Saldırgan, elindeki ağır ve metal olduğu tahmin edilen bir cisimle Atounane'nin kafasına defalarca vurdu. Tramvaydaki bazı gençlerin saldırıyı engelleme çabalarına rağmen, Atounane yere yığıldıktan sonra bile saldırganın darbelerine devam ettiği bildirildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında psikiyatrik inceleme başlatıldı. Belçika basınında yer alan haberlerde, şüphelinin daha önce de polis ve adli makamların kayıtlarında bulunduğu belirtildi.

Driss Atounane'nin yaşadığı ve esnaflık yaptığı Türk mahallesi Schaerbeek ile Evere semtlerinde büyük üzüntü yaşandı. Mahalle sakinleri ve esnaf, Atounane'yi "çalışkan, saygın ve herkes tarafından sevilen bir aile babası" olarak tanımladı.

Olay, Brüksel'de ırkçılık, İslam karşıtlığı, toplumsal güvenlik ve toplu taşımada yaşanan şiddet olaylarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, 3. Sayfa, Brüksel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brüksel'de Irkçı Saldırı Sonucu Ölüm - Son Dakika

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