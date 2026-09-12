Brüksel Havalimanı yakınındaki dron tespiti uçuşları 30 dakika aksattı - Son Dakika
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Brüksel Havalimanı yakınındaki dron tespiti uçuşları 30 dakika aksattı

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Belçika'nın hava trafik kontrol sağlayıcısı Skeyes, dün Brüksel Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir dron tespit edilmesi üzerine uçuşların yaklaşık 30 dakika aksadığını açıkladı. Skeyes Sözcüsü Kurt Verwilgen, dronun son görülme anından itibaren 30 dakika boyunca pistteki hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Belçika'nın hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Skeyes, dün Brüksel Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir dron tespit edilmesi üzerine havalimanındaki uçuşların yaklaşık 30 dakika boyunca aksadığını açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı yakınlarında tespit edilen dron, sivil havacılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Belçika'nın hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Skeyes, Brüksel Uluslararası Havalimanı'nda dün akşam bir dron tespit edilmesi üzerine hava trafiğinin yaklaşık yarım saat aksadığını bildirdi. Skeyes Sözcüsü Kurt Verwilgen, olayın ardından dronlara yönelik müdahale prosedürünün başlatıldığını belirterek, son görülme anından itibaren 30 dakika boyunca pistteki hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Verwilgen, tespit edilen dronun türü veya olay nedeniyle kaç uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğine ilişkin bilgi vermedi. Sözcü, dronun son kez görülmesinin ardından yeniden tespit edilmediğini kaydetti.

Belçika hükümeti, geçtiğimiz yıl Kasım ayında havalimanları ve askeri üslerin çevresinde tespit edilen dronlar nedeniyle acil toplantı gerçekleştirmişti. Avrupa genelinde yaşanan benzer olayların kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken, birçok ülke ve güvenlik uzmanı söz konusu vakaların Rusya'nın Avrupa ülkelerine karşı yürüttüğü "hibrit savaşın" bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: İHA

Brüksel Havalimanı, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Belçika, Brüksel, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brüksel Havalimanı yakınındaki dron tespiti uçuşları 30 dakika aksattı - Son Dakika

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