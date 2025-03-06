Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor - Son Dakika
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Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor

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Edirne'de Umurbey Mahallesi'nde son 3 yıldır ramazan ayında düşük bahşiş nedeniyle davulcu bulunamıyor. Duruma isyan eden mahalle muhtarı, "'Biz gecenin 3'ünde, 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' diyorlar. Daha büyük mahallelere gitmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle." diye konuştu.

06.03.2025 09:42  Güncelleme: 10:45
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Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde 3 yıldır düşük bahşiş nedeniyle ramazan davulcusu bulunamıyor. Çoğunluğun dar gelirli olduğu mahallede 2022 yılından bu yana kimse ramazan ayında davul çalmak istemiyor. Mahalledeki gençlerle davul çalarak geleneği yaşatmak için çabalayan mahalle muhtarı Turhan Özgünden, duruma isyan etti. Konuyu valilik ve belediyelere de taşıyan Özgünden bir sonuç alamadı.

Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor

"MAHALLEMİZDEN FAZLA BAHŞİŞ ÇIKMIYOR"

Bu ramazana da mahallede davulcu olmadan girdiklerini belirten Muhtar Turhan Özgünden, "Üç sene önce davulcularımız burada çalmak istemediler çünkü verilen bir maaş veya belirli bir para yok. Sadece toplanan bahşişler olduğu için, bizim mahallemizden de fazla bahşiş çıkmıyor. Bundan dolayı kabul etmediler. 2022 yılında biz gençlerle birlikte geleneğimizi sürdürmeye çalıştık. Daha sonra 2023 ve 2024'te yapamadık. Bunu kurumlardan istedik; valilik, belediye, vakıflar, Kızılay gibi bir kurum üstlensin, senede bir kere de olsa ramazan ayında davulculara maaş verilsin istedik. Hiçbir olumlu dönüş olmadı bu isteğimize" dedi.

"YÜZDE 70'İ MADDİ DURUMU DÜŞÜK İNSANLAR"

Mahallede oturanlardan yüzde 70'inin dar gelirli olduğunu dile getiren Özgünden, "Sorduğumuz insanlar bahşiş çıkmadığı için, ekstra bir para da olmadığı için yapmak istemiyor. 'Biz gecenin 3'ünde, 4'ünde kalkıp bunu yapamayız' diyorlar. Daha büyük mahallelere gitmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 3 bin 900 nüfusumuz var. Ağırlıklı olarak, mahallenin yüzde 70'i maddi durumu düşük insanlar. Günlük, hamallık, bulaşıkçılık, merdiven temizliği gibi işlerde çalışıyorlar. Evlerini zor geçindiriyorlar. Genelde kapılarını fazla açmıyorlar ve bahşiş vermek istemiyorlar doğal olarak. Verseler de 5-10 lira gibi cüzi paralar veriyorlar, bu sefer davulcuyu tatmin etmiyor" diye konuştu.

Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor
Umurbey Mahalle Muhtarı Turhan Özgünden

"BU GELENEĞİMİZ BİTMESİN"

Özgünden, yetkililere çağrıda bulunarak, "Buradan bunu üstlenebilecek kurumlara sesleniyoruz. Bu geleneğimiz bitmesin, üç senedir hiç davul sesi duyulmuyor burada. Yarın öbür gün iyice bitirme noktasına gelecek. Bu şu an benim sorunum, bu mahallenin sorunu ama yarın öbür gün ekonomik durumları kötü olan diğer mahallelerde de olacak. Yavaş yavaş bu davul geleneğimiz bitmiş olacak bu gidişle" dedi.

"RAMAZANDA DAVUL ÇALMAMASINI KABULLENEMİYORUM"

Mahallede oturan Ahmet Örs de davulcularının olmamasının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "3 ramazandır davulcumuz yok, maalesef bu gerçekten bizi üzen bir olay. Çünkü bu bir gelenek. Ramazanda davul çalmaması gibi bir olayı ben kabullenemiyorum. Sağ olsun muhtarımız bu konuda gerçekten de ilgili yerlere başvurularını yaptı ama bugüne kadar bir cevap alamadık, bu bizi gerçekten çok üzüyor. İsteğimiz davul, bu kadar. Başka bir şey yok şu an" ifadelerini kullandı.

"KİMİNİN PARASI KİMİNİN DUASIYLA YAPIYORUM"

Abdurrahman Mahallesi'nde 15 yıldır ramazan davulculuğu yapan Ekrem Daval, kendi mahallesinden memnun olduğunu belirterek, "Ben bu işi 15 yıldır sürdürüyorum. Kiminin parası, kiminin duasıyla yapıyorum. Allah ne verdiyse, gönüllerinden ne koparsa veriyorlar. Ben bu mahalleden memnunum. Elinden geldiği kadar veriyor burada insanlar. Yetse de yetmese de olduğu kadar diyoruz ve işimizi yapıyoruz. İnsanların cebinden zorla alacak değiliz. Gönüllerinden ne koparsa veriyorlar, biz de bereket versin diyoruz. Oradaki arkadaşları da anlıyorum, aldıkları ücret yeterli gelmiyor olabilir ama ben mahallemden memnunum" dedi.

Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor
Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor
Kaynak: DHA

Umurbey, 3-sayfa, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bu mahallede 3 ramazandır davul sesi yükselmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kaho Kroyf:
    gelişen kitle iletişim araçlarına göre ezan da Ramazan davulu gibi uygulamalar da artık çok anlamlı değil hatta rahatsız edici 35 62 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Yıl olmuş 2025 gecenin bir yarısı davul çalmak nedir, çoluk var çocuk var hastası var ihtiyarı var teknoloji denen bir şey var kur telefonun alarmını yat 56 28 Yanıtla
  • yavuz:
    Sayın muhtar havadan maaş alıyor bu sene ücretsiz kendi çalsın 42 9 Yanıtla
  • murat olguner:
    Doğru söylüyor millet 5 tl veriyor 50 verse geberirler acindan 11 26 Yanıtla
  • mert çelik:
    para bırıktırenler pinti olur,pintiler 1 tl bıle vermezler 9 18 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Ya alarm denen bisey var kursunlar kalksinlar. İşe giderken davulcumu kaldırıyor. Tutan var tutmayan var. 10 6 Yanıtla
  • Kaan Gulkoku:
    Ramazanin basinda ve sonunda birer kere sembolik olarak kulturu korumak adina calarsin, tamam. Ama her gun her gun, gereksiz. Sonucta artik milyon tane alet var uyandirmak icin. Gereksiz yere tutmayani, kucuk bebekleri uyandirmanin anlami yok. 7 6 Yanıtla
  • Hakan:
    İNŞAALLAH darısı tüm mahallelerin başına... Sanki alarm yokmuş sanki davul çalmak sünnetmiş gibi davranıyor insanlar kaldırılsın bazı yerlerde çingeneler davul çalıyor gelip para istiyor din ile alakası bile yok zorla haraç ister gibi para istiyorlar Davulculuk kaldırılsın artık... 7 5 Yanıtla
  • Levent Akyul :
    Bence mahallenin oruç tutanı yok. Davulada gerek yok 5 3 Yanıtla
  • Raal Raal:
    onun kolayı muhtarım ramazan ayında verirsin maaşını bak nasıl buluyorsun davulcuyu 4 1 Yanıtla
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