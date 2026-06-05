Buca Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheli adliyede

İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 54 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesine götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamlı soruşturmada, toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Haziran tarihinde İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K., belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitler gözaltına alındı.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında, kamu zararına yol açan birçok usulsüzlük detaylandırıldı. Dosyada; usulsüz imar işlemleri yapıldığı, rüşvet karşılığında projelere kat ve daire artışı izni verildiği, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet talep edildiği iddiaları yer aldı. Ayrıca, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının yöneticilerin kişisel harcamalarında kullanılması, işe gitmeden maaş alan "bankamatik memuru" sistemi kurulması ile doğrudan temin ve ihalelerde usulsüzlük yapılması gibi çarpıcı suçlamalar da kayıtlara geçti.

Öte yandan, emniyetin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda dikkat çeken detaylar da ortaya çıkarıldı. Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı belirlendi. İnşaat firmalarının, projelerindeki kanuna aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline verdiği rüşvetin ve bu ödeme trafiğinin, kendi aralarında sorun çözme veya erteleme anlamında "sabun" şifresiyle anıldığı soruşturma dosyasına eklendi. - İZMİR