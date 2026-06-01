Buca Belediyesi'ne operasyon; Başkan Görkem Duman gözaltında
Buca Belediyesi'ne operasyon; Başkan Görkem Duman gözaltında

01.06.2026 08:45  Güncelleme: 08:46
İzmir Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmada rüşvet, usulsüz imar, bankamatik personel ve darp iddiaları yer alıyor.

İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah Buca Belediyesine yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube tarafından operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 6 ilde 62 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda, mevcut belediye başkanı Görkem Duman, 3 başkan yardımcısı, eski belediye başkanı Erhan Kılıç ile birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı (kamuoyunda "bankamatik personel" olarak bilinen uygulama) tespit edildi.

Şu ana kadar toplam 53 şüphelinin yakalandığı, kalan diğer şüphelilerin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Mevcut belediye başkanı Görkem Duman ile eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın yanı sıra, 3 belediye başkan yardımcısı, 1 CHP eski ilçe başkanı, 6 müdür ve müdür vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.), 4 birim şefi ve teknik sorumlu, 6 imar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel, 3 belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu, 5 belediye büro personeli ve idari çalışan, 6 belediye iştiraklerinde çalışan personel, 6 kadın ve aile hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel, 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni/ teknik destek personeli, 2 belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan, 1 sosyolog, 1 sıfır atık ve iklim müdürü, 16 firma sahibi/ müteahhit/ iş insanı, 4 mimar/ teknik danışman, 2 kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan) - İZMİR

Kaynak: İHA

