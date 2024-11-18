Buca\'da Belediye İşçisine Bıçaklı Saldırı

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İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöpleri toplarken trafiği aksattığı iddiasıyla çıkan tartışmada bıçaklanan belediye işçisi yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay 16 Kasım Cumartesi akşamı Ahmet Piriştina Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesinde 12 Kasım'da başlayan grevle birlikte sokaklarda biriken çöpleri temizlemek için belediyeye ait çöp kamyonu caddede durdu. Bu esnada çöp kamyonunun arkasında bekleyen otomobil sürücüsü Z.F. (50) ile temizlik işleri personeli T.Ç. tartışmaya başladı. Yolda beklediği için sinirlendiği ileri sürülen otomobil sürücüsü, söz dalaşına girdiği T.Ç.'yi sırtından bıçakladı. Olayın ardından durum ihbar edilirken, yaralanan işçi sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işçiyi bıçaklayan araç sürücüsünü gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR