İzmir'in Buca ilçesinde otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiindeki otoban kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12.55 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçak ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Buca'daki yangın kontrol altında - Son Dakika
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