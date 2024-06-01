Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı yağma suçundan 34 yıl 82 ay hapis cezasıyla aranan firari polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince Silahlı yağma suçundan 34 yıl 82 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. (47) isimli firari yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bucak Adliyesi'ne çıkarılan firari tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bucak'ta 34 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?