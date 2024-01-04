Bucak\'ta Baca Temizliği Sırasında Yangın Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde baca temizliği yapıldığı sırada üst kattaki evde yangın çıktı. Yangında üst kattaki evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesi Alaattin Mahallesi 44. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Bulut'a ait iki katlı müstakil bir evde alt katta oturan kiracının baca temizliği yaptığı sırada üst katta bulunan evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde bulunan bazı odaların tamamen yanarak kül olduğu öğrenildi. - BURDUR