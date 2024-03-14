Bucak\'ta Gökhan Tombak cinayeti davası devam ediyor

Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 yılında evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde Gökhan Tombak 1 Aralık 2022 günü kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfek ile öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı. Bir süre ceza evinde kalan iki şüpheli yeterli delil olmadığı için tahliye edilmişti.
Olayla ilgili süren davanın dördüncü duruşması bugün Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22), maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen maktulün eşi Asuman Tombak eşine yönelik kasten öldürme eylemine gerçekleştiren kişilerin tutuksuz yargılandığını söyleyerek, "Gözümün içine baka baka gülerek geçiyorlar önümden. Onca delile rağmen tutuksuz yargılanmalarını kabul etmiyorum. Öldürenlere ve yardım edenler belli, hepsinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.
Maktulün babası Kemal Tombak ise eylemi gerçekleştiren kişilerin Emrah T. ile Hasan U. olduğunu iddia ederek bu kişilerin cezalandırılmasını talep etti. Maktulün oğlu Kemal Tombak da, "Babamın katillerinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.
İddia makamı mahkemede dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.
Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık avukatları da beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmeyerek dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve 3 tanığın daha dinlenmesini mahkemeden talep etti.
Mahkeme heyeti de sanıklardan Emrah T. ve Hasan U. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Mahkeme çıkışı açıklamada bulunan Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "En azından bu duruşmada sesimizi duyurabildik. Adalet inşallah yerini bulacak. Eşimin katili bir an önce bulunsun başka bir şey istemiyorum. Şüphelilerin tutuklanmasını istemiştim ama olmadı. İnşallah bir dahaki mahkemede tutuklanırlar. Adalet yerini bulsun, başka bir şey istemiyorum. Bu cinayet define ve kıskançlıktan dolayı işlendi. Eşim onlarla birlikte kazıya gidiyordu. Onu ortadan kaldırdılar" dedi.
Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak ise, "Mahkememiz bitti ama istediğimiz sonucu alamadık henüz. Tutuklanmalarını talep etmiştik ama tutuklanmadılar. Yine ellerini kollarını sallayarak gezecekler. Ama yine de önceki mahkemelere göre bu duruşma daha iyi geçti. Bizi dinlediler. Ama yine de üzgünüz tutuklama olmadığı için. Asuman'ın ve çocukların can güvenliği tehlikesi var. Bunlar bu saatten sonra her şeyi yaparlar. Umarım bir gelecek duruşmada tutuklama olur. Şüphelilerden hiçbiri suçunu kabul etmiyor. Elinde barut izi çıkanlar özellikle. Bu barut testi bize de yapıldı, dokunmayla çıkabilir diyorlar. Asuman her yerine sarıldı ama onda çıkmadı. Böyle iş mi olur?" şeklinde konuştu. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bucak'ta Gökhan Tombak cinayeti davası devam ediyor - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu. Metro seferleri 1 saat süren çalışmaların ardından normale döndü.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucunda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg kaçak tütün, 20 kg kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Antalya'da son zamanlarda yaşanan telefon/internet kablo hırsızlıklarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 19 ayrı olayın şüphelileri olan 4 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada, maktulün yakınları tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerleyen bir hafif ticari araç, tünelde iş makinesine çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?