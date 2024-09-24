Bucak\'ta Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü

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Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlunu, kullandığı aracın önünü kesip tüfekle öldüren şahıs ile eşi tutuklandı.

Olay, 22 Eylül Pazar günü saat 20.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana gelmişti. Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında aralarında husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24), geçeceğini bildiği kavşakta bekleyen Onur A. (23) otomobiliyle geçen kuzeninin önünü keserek av tüfeğiyle araca ateş açtı. Seyir halindeki otomobilin direksiyonunda göğsünden vurulan ve bilincini kaybederken yokuş aşağı giden otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Beytullah Soylu, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan Onur A. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti tüfek ile birlikte harabe bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği belirlenen babası Y. A. (47), eşi Şerife A.(20), arkadaşları B.T. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanırken babası Y.A., arkadaşları B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarındaki husumetten dolayı öldürmüş

Onur A. emniyetteki ifadesinde halasının oğlu Beytullah Soylu ile aralarında ailecek husumet bulunduğunu, bir kaç kez kavga ettiklerini, birbirlerini sürekli tehdit ettiklerini, bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Tutuklanan Onur A. ve eşi Şerife A., Burdur E. Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BURDUR