Bucak\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.22 sıralarında Bucak ilçesi Konak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı ile Yahya Kemal Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf K. (34) idaresindeki 15 AU 599 plakalı Opel marka otomobil ile Abdullah Y. (20) idaresindeki 15 RA 848 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü Yusuf K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Serap K. K. (37) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yersine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR