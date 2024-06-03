Bucak'ta yapılan denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 184 bin 257 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Bucak'ta yapılan denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 184 bin 257 TL ceza uygulandı

Bucak\'ta yapılan denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 184 bin 257 TL ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde yapılan umuma açık yerlerin denetlenmesi ve yol uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken 9 araca toplamda 184 bin 257 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca yapılan trafik uygulamasında 17 araç sürücüsüne ve 9 araca farklı maddelerden toplamda 184 bin 257 TL idari para cezası uygulanırken 14 araç trafikten men edildi.

03.06.2024 11:26
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde yapılan umuma açık yerlerin denetlenmesi ve yol uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken 9 araca toplamda 184 bin 257 TL idari ceza uygulandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bucak ilçesinde şok asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada umuma açık yerler denetlenirken kentin farklı noktalarında da eğitimli köpekler eşliğinde trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan asayiş uygulamasında 41 umuma açık iş yeri denetlenirken 1068 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama esnasında 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik uygulamasında ise 224 araç ve sürücüsü kontrol edilerek araçlarda eğitimli köpekler eşliğinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 17 araç sürücüsü ve 9 araca farklı maddelerden toplamda 184 bin 257 TL idari para cezası uygulanırken 14 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta yapılan denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 184 bin 257 TL ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucak'ta yapılan denetimlerde 2 aranan şahıs yakalandı, 9 araca 184 bin 257 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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