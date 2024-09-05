Budapeşte\'de Günlük Kiralık Konaklama Uygulamaları İçin Referandum

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin turistik Terezvaros semti, konut fiyatlarını yükselttiği gerekçesiyle günlük kiralık konaklama uygulamalarını yasaklamak için halk oylamasına gitti. Oylamanın sonucu 10 gün sonra belli olacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de şehrin doğu yakasındaki Peşte bölgesinde yer alan ve "VI. Bölge" olarak da anılan Terezvaros semtinde yerel yöneticiler, 2026 yılından itibaren konutların kısa süreli kiraya verilmesinin yasaklanmasına ilişkin bir halk oylaması başlattı. Pazartesi günü başlayan ve 15 Eylül akşamına kadar devam edecek oylamadan karar çıkması halinde, kısa süreli kiralama uygulamaları yasaklanabilecek.

Terezvaros sakinleri, 2 Eylül tarihi itibarıyla adres ve kimlik doğrulaması yaparak internet üzerinden oy kullanmaya başladı. Semt sakinleri ayrıca her gün yerel saatle 08.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında Lövölde Meydanı ve Jkai Meydanı'nda kurulan çadırlarda oy kullanma işlemini gerçekleştirebiliyor. Referanduma destek veren semt sakinleri, Airbnb ve Booking gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilen kısa dönemli daire veya ev kiralama uygulamalarının bölgedeki konut fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekiyor.

"Sonuç yasal açıdan belirleyici değil"

Terezvaros Belediyesi kayıtlarına göre semtte 29 bin 251 daire bulunuyor ve bunların 2 bin 226'sı, yani yaklaşık yüzde 7,6'sı kısa süreli kiralık daire olarak kullanılıyor. Tiyatro, mağaza, restoran, bar ve kafelerin yanı sıra Macaristan Devlet Operasına da ev sahipliği yapması sebebiyle çok sayıda turist çeken semtin Belediye Başkanı Tamas Soproni, referandum sonucunun belirleyici olmayacağını fakat birkaç bin kişinin yasağı desteklemesi halinde yerel yönetimin konuyu gündemine alacağını söyledi. 15 Eylül akşamına kadar devam edecek oylamaya ilişkin konuşan Sporoni, "Bu soruyu halka yöneltiyor olmamızın sebebi, maalesef yasal açıdan bir seçeneğimizin olmayışı. Bu konuda belediyelerin yapabileceği pek bir şey yok" dedi.

Soproni, "Terezvaros'ta neredeyse her apartmanda Airbnb adıyla bilinen kısa süreli kiralık daire bulunuyor. Bu, farklı şekillerde herkesi etkiliyor. Bazı insanlar bunu geçimini sağlamak için kullanıyor, bazıları için ucuz konaklama imkanı oluyor fakat birçok kişi de binalarının huzurunu bozduğu için bundan nefret ediyor. Bazıları çevrelerinde kiracıların sürekli değiştiğini hiç fark etmezken bazları bundan hoşlanmıyor. Airbnb bir nimet mi yoksa lanet mi? Yasaklamalı mıyız yoksa serbest mi bırakmalıyız? Bu, hep birlikte karar vermemiz gereken bir soru" şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümeti, daha önce yerel yönetimlerin Budapeşte'deki kısa süreli kiralık konutlara ilişkin düzenlemeler konusundaki yetkilerini artırmayı öngören bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Söz konusu yasal düzenleme, Macaristan'ın turizm gelirlerinde önemli bir yer tutan otel işletmeciliği gelirlerinin korunması ve kısa süreli kiraya verilen konutların piyasaya etkisi nedeniyle kira fiyatlarının artmasının engellenmesi amacıyla kabul edilmişti.

Benzer endişeler nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bu uygulamaları sınırlandırmaya yönelik bir referandum öngörülürken, İspanya'nın Barcelona kentinde ise 2028 yılı itibarıyla tüm kısa süreli kiralık konut uygulamalarının yasaklanması talep ediliyor. - BUDAPEŞTE