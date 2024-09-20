Budapeşte\'de Sel: Tuna Nehri Taştı

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Tuna Nehri'nin taşmasıyla birçok nokta sular altında kaldı. Sel suları, parlamento binasına ulaştı.

Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya'da 24 can kaybına yol açan Boris Fırtınası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış, Macaristan'ı da vurdu. Başkent Budapeşte'den geçen ve son 24 saatte su seviyesinin 1 metre yükseldiği Tuna Nehri'nin taşması sonucu sel ve su baskınları meydana geldi. Nehir boyunca tüm yollar ve tren istasyonları kapatıldı, feribot seferleri durduruldu. Sel suları nehir kıyısındaki parlamento binasının girişine kadar ulaştı.

Su seviyesinin yarın zirveye çıkması bekleniyor

Sel nedeniyle yurt dışında programlarını iptal eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülke genelindeki nehirlerde 540 kilometrelik bir alanda taşkınlara karşı önlem alındığını söyledi. Basın toplantısında Orban, Macaristan Su İşleri Kurumu ve ordu personeli de dahil 6 bin profesyonelin selle mücadele için seferber edildiğini açıkladı. Orban, mahkumların da taşkınlara karşı kullanılan kum torbalarını doldurmakla görevlendirildiğini söyledi. Orban, alınan tedbirlerin önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar uygulamada kalacağını belirtti.

Yetkililer su seviyesinin yarın zirveye ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu. - BUDAPEŞTE