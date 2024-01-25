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Buji ile araçların camını kıran hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Buji ile araçların camını kıran hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana'da bujiyle iki aracın camını kırıp 35 bin TL değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi. İhbarların ardından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Yusuf Ç. olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli suçlamaları kabul ederek, tutuklandı.

Buji ile araçların camını kıran hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
25.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:09
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Buji ile araçların camını kıran hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana'da bujiyle iki aracın camını kırıp 35 bin TL değerinde eşya çalan hırsız yakalandı.

ADANA - Adana'da bujiyle iki aracın camını kırıp 35 bin TL değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre 7 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde Yusuf Ç., Mehmet A.'ya ait aracın camını buji ile kırdı. Ardından Yusuf Ç., araç içerisinde bulunan toplam 20 bin TL değerinde hilti, matkap gibi elektrikli aletleri çaldı.

Şüpheli Yusuf Ç. aynı yöntem ile 11 Ocak günü Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde de Halil Ç'nin aracından 15 bin TL değerinde teyp çaldı.

İhbarların ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yapılan incelemelerin ardından iki aracında aynı yöntemle soyan kişinin Yusuf Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesindeki evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederken, "Paraya ihtiyacım vardı ondan dolayı yaptım. Eşyaları da tanımadığım birine sattım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Buji ile araçların camını kıran hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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