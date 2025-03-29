Buldan\'da Odun Yığınlarından Yangın Çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evin yakınında bulunan odun yığınlarında başlayan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Buldan ilçesi Gülalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin yakınında bulunan odun yığınından dumanlar yükselmeye başladı. Ev sahibinin dumanları fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. - DENİZLİ