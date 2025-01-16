Buldan'da Uyuşturucu Operasyonu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından takibe alınan şüphenin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. A.K. adlı şüphelinin ekipler tarafından takip edildikten sonra evine operasyonda düzenlendi. Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Operasyon neticesinde; şahsa ait bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar, 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 3 adet aparat ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ve aramalar sonucunda A.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ